Prefeitura de Nova Mamoré divulga campanha de vacinação para quinta-feira, 24 de setembro
Por Assessoria
Publicada em 15/09/2025 às 16h23
 Nova Mamoré ; A vacinação de rotina estará disponível no Posto de Saúde Matusalém Celanti na próxima quinta-feira, 24 de setembro, das 9h às 12h e das 13h às 15h.

Documentos obrigatórios:

Cartão de Vacina

Cartão do SUS

Este é um momento importante para garantir a saúde da sua família, com vacinas de rotina sendo oferecidas para crianças e adultos. Não deixe de comparecer e manter o seu calendário vacinal em dia!

Organizado pela SEMUSA (Secretaria Municipal de Saúde), o evento visa proteger a saúde da comunidade e contribuir para o controle de doenças.

 

