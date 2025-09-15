Prefeitura de Nova Mamoré divulga campanha de vacinação para quinta-feira, 24 de setembro

Por Assessoria
Publicada em 15/09/2025 às 16h23
Nova Mamoré ; A vacinação de rotina estará disponível no Posto de Saúde Matusalém Celanti na próxima quinta-feira, 24 de setembro, das 9h às 12h e das 13h às 15h.
Documentos obrigatórios:
Cartão de Vacina
Cartão do SUS
Este é um momento importante para garantir a saúde da sua família, com vacinas de rotina sendo oferecidas para crianças e adultos. Não deixe de comparecer e manter o seu calendário vacinal em dia!
Organizado pela SEMUSA (Secretaria Municipal de Saúde), o evento visa proteger a saúde da comunidade e contribuir para o controle de doenças.
