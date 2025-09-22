Prefeitura de Ji-Paraná reforça ações de prevenção combinada contra o HIV e ISTs

Publicada em 22/09/2025 às 14h15
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e do Serviço de Atendimento Especializado (SAE), está intensificando as orientações sobre as diferentes formas de prevenção combinada contra o HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), com foco especial na população jovem, faixa etária que tem registrado aumento preocupante de novos casos.
De acordo com a psicóloga do SAE, Fernanda Miranda, muitos jovens ainda negligenciam o uso do preservativo, seja pelo consumo de álcool, seja pela falta de informação adequada. “Nós temos percebido um aumento alarmante de casos principalmente entre 16 e 25 anos. É uma população que parece informada, mas muitas vezes não conhece recursos importantes como a PEP e a PrEP”, destacou.
Prevenção combinada: além do preservativo
O preservativo continua sendo o método mais eficaz e acessível para evitar o HIV e outras ISTs, estando disponível gratuitamente em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs). No entanto, quando ocorre a relação desprotegida, a rede municipal oferece outras alternativas:
• PEP (Profilaxia Pós-Exposição): deve ser iniciada em até 72 horas após a relação sexual sem preservativo ou em caso de rompimento da camisinha. O tratamento dura 28 dias e inclui acompanhamento no SAE por seis meses.
• PrEP (Profilaxia Pré-Exposição): voltada a pessoas com maior risco de exposição, como parceiros de pessoas vivendo com HIV ou indivíduos que mantêm múltiplas relações sexuais sem preservativo. O tratamento envolve acompanhamento multiprofissional, exames periódicos e uso contínuo da medicação.
Além do SAE, a PEP também está disponível no Hospital Municipal Dr. Claudionor Couto Roriz e na UPA 24h, garantindo acesso rápido e seguro à população.
Diagnóstico precoce e qualidade de vida
Fernanda reforçou ainda a importância do teste rápido. “Todo diagnóstico precoce permite um tratamento mais eficaz e uma qualidade de vida maior. Hoje, quem vive com HIV e faz o tratamento corretamente pode ter uma vida plena, mas é fundamental manter o acompanhamento médico e o uso contínuo da medicação”, explicou.
O SAE de Ji-Paraná funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, na rua Porto Velho, em frente à Escola José Francisco. O espaço oferece atendimento humanizado e sigiloso para toda a população.
