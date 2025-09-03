Prefeitura de Ji-Paraná lança plataforma Observatório Socioassistencial

Publicada em 03/09/2025 às 14h14
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), lançou, nesta quarta-feira (3), no auditório do Ministério Público de Rondônia (MP-RO), a plataforma Observatório Socioassistencial. A ferramenta reúne dados sobre as condições sociais e vulnerabilidades da população, com base em informações do Cadastro Único e de outras fontes oficiais. O objetivo é monitorar e planejar políticas públicas mais eficazes, fortalecendo a vigilância socioassistencial no município.
Participaram da cerimônia a vice-prefeita Marlei Muniz (PL), o deputado estadual Ismael Crispin (MDB), o vereador Wanderson Araújo-Bênçã (PRTB), a titular da Semasf, Sirlene Muniz, a presidente da Fundação Cultural, Keyla Barbosa, o major PM Fernando Souza (2º BPM), o defensor público João Verde, os delegados de Polícia Civil Luiz Carlos Hora e Derli Gouveia, além da promotora de Justiça Conceição Forte Baenna.
Desenvolvido pela Coordenadoria da Vigilância Socioassistencial da Semasf, em parceria com a Gerência de Informática, o portal permitirá a sistematização de informações, diagnósticos e pesquisas voltadas à construção de políticas públicas e à redução das vulnerabilidades sociais. Os dados serão integrados a partir de diferentes fontes, como Assistência Social, Cadastro Único, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Disque 100, Conselhos Tutelares e outros órgãos governamentais e não governamentais.
Entre as prioridades do Observatório está o fortalecimento das políticas públicas de assistência social, reunindo em um único espaço um banco de dados qualificado sobre os territórios e suas vulnerabilidades. Dessa forma, será possível realizar uma leitura técnica e precisa das situações de risco e exclusão social que afetam Ji-Paraná.
Segundo a coordenadora da Vigilância Socioassistencial da Semasf, Glécia Ranny Alves, a plataforma será uma ferramenta essencial para a gestão pública. “A disponibilização pública dessas informações representa um avanço significativo na política de assistência social, promovendo maior transparência, planejamento estratégico e controle social”, destacou.
Com base nos dados sistematizados, a plataforma https://sites.google.com/view/vigilanciasocioassistencialjp permitirá identificar áreas prioritárias de atuação, orientar investimentos, fortalecer ações intersetoriais e contribuir para a promoção da dignidade de famílias em situação de vulnerabilidade, vítimas de violações de direitos, pobreza e desigualdade social.
