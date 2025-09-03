Prefeitura de Jaru substitui mais uma ponte de madeira por tubo Armco na Linha 619
Por ASSESSORIA
Publicada em 03/09/2025 às 14h21
A Prefeitura de Jaru, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Seminsp, trabalha para finalizar nesta semana a substituição de uma ponte de madeira sobre o Rio Taci na Linha 619, altura do km 09.

No lugar da antiga estrutura, foram instalados três tubos de aço Armco de 3 metros de diâmetro por 12 de comprimento.

O serviço é realizado com recursos e maquinários próprios da Prefeitura, que, ao todo, já substituiu mais de 200 pontes de madeira na zona rural de Jaru.

O prefeito Jeverson Lima destacou que as ações de substituição de pontes de madeiras por tubos Armco fazem parte do projeto de modernização das estruturas, visando mais segurança no tráfego e escoamento da produção. “O tubo metálico possui um material com alta resistência e durabilidade, e suporta muito bem o tráfego de veículos”, disse.

