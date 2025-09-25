Prefeitura de Jaru realiza entrega de kits de uniformes e equipamentos para agentes comunitários de saúde

Publicada em 25/09/2025 às 14h19
Agentes Comunitários de Saúde do município de Jaru, receberam na tarde desta terça-feira (23), kits com novos uniformes e equipamentos de trabalho. Na ocasião foram entregues balanças, fitas métricas, bolsas, chapéus, coletes e tablets, itens que contribuem diretamente para o bom desempenho da função no dia a dia.
O prefeito Jeverson Lima, destacou que os profissionais são essenciais para a oferta de atenção primária de saúde do município. “São os Acs’s que atuam diretamente na prevenção de doenças e promoção do bem-estar da população, por meio de visitas domiciliares, conforme orientações do Sistema Único de Saúde – SUS”, disse.
O prefeito ressaltou ainda que recentemente a prefeitura contratou por meio de concurso público, 31 novos agentes, o que possibilitou a ampliação da cobertura territorial e a garantia de visitas periódicas aos domicílios jaruenses. “Agora contamos com 114 ACS’s e com a entrega de novos equipamentos e uniformes, garantimos melhores condições de trabalho para os profissionais e reforçamos o compromisso com a qualidade no atendimento ao cidadão”, concluiu.
A secretária de saúde, Jaíne Barboza e a secretária executiva, Kelly Coimbra também participaram do ato de entrega.
