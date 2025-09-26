Prefeitura de Jaru promove capacitação de instrução fônica para professores que atuam na educação infantil e ensino fundamental

Publicada em 26/09/2025 às 08h49
Professores da rede municipal de ensino participaram nesta quinta-feira, 25, do curso com o tema “Instrução Fônica: Alfabetização e Consciência Fonológica do Som à Escrita”, promovido pela Prefeitura de Jaru por meio da Secretaria Municipal de Educação – Semed, que aconteceu das 8h às 17h no auditório da Associação Comercial e Industrial de Jaru – ACIJ.
A capacitação foi ministrada pela professora e doutora Sandra Puliezi, especialista em alfabetização, que abordou temas como consciência fonológica e instrução fônica, que são a capacidade de identificar os sons da fala e sua relação com a escrita.
O público alvo da formação foram professores da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 3º ano). A secretária de educação, Cleide Gonçalves Prates, falou sobre o fortalecimento constante das práticas pedagógicas voltadas à alfabetização. “Nossos professores estão sempre aperfeiçoando seus métodos de trabalho, dessa forma, conseguimos alcançar índices cada vez melhores na rede de ensino municipal”, explicou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!