Prefeitura convida população para participar da Audiência Pública e apresentação do PPA/2026–2029
Publicada em 02/09/2025 às 08h59
A Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, em cumprimento ao disposto no artigo 48 da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, e em observância ao princípio da administração participativa, convida Vossa Senhoria a participar da Audiência Pública para a apresentação do Projeto de Lei do Plano Plurianual (PPA) 2026–2029 e do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2026.

O evento será realizado conforme segue:

Data: terça-feira, 09 de setembro de 2025

Horário: 09h00min (horário local)

Local: Plenário da Câmara Municipal de Rolim de Moura

Avenida João Pessoa, nº 4463 – Rolim de Moura – RO

Sua participação é de grande importância para a construção coletiva das políticas públicas e para o planejamento orçamentário do nosso município.

