Prefeitura autoriza investimento para instalação de portas e janelas blindex no Centro de Convivência do Idoso

Publicada em 05/09/2025 às 08h51
A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), deu início nesta quinta-feira (04) a mais uma importante ação em benefício da comunidade idosa do município. Foi assinada a Ordem de Serviço para execução de obras no Centro de Convivência do Idoso, localizado na Avenida Manaus, região central da cidade.
O documento autoriza a empresa Veneza Comércio e Serviços de Esquadrias Ltda a realizar a aquisição e instalação de portas, janelas de vidros temperados e chapas de ACM, que serão utilizadas no fechamento parcial do espaço físico da unidade. O contrato prevê prazo de execução de 90 dias e investimento no valor de R$ 40 mil, com recursos de transferência especial.
A solenidade que ocorreu no gabinete da prefeitura contou com a assinatura do prefeito Aldo Júlio e da secretária municipal de Assistência Social, Sandra Miranda, que destacaram a relevância da obra para ampliar a segurança, o conforto e a qualidade do atendimento aos idosos atendidos no espaço.
Recentemente o local obra de ampliação que contou com instalação de uma piscina especial, com 11 metros de comprimento por 4,5 metros de largura, volume de 50 mil litros e casa de máquinas, além da estrutura hidráulica. O espaço recebeu também calçamento em porcelanato antiderrapante, gradil de proteção e vestiários masculino e feminino com área total de 60 m², contendo chuveiros, vasos sanitários, lavatórios e acessibilidade para pessoas com deficiência.
Estava faltando as janelas de vidro e detalhes para deixar o ambiente ainda mais aconchegante para nossos idosos e com alegria anunciamos mais este investimento, pontuou o prefeito Aldo Júlio. A secretária Sandra Miranda afirmou que com os investimentos, o espaço se consolida como referência em políticas públicas para a terceira idade em Rolim de Moura, promovendo saúde, lazer e convivência em um ambiente adequado e moderno.
