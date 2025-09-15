Prefeitura articula órgãos e entidades para grande ação ambiental no Rio Machado

Publicada em 15/09/2025 às 14h12
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária (Semagri), promoveu uma reunião de alinhamento para definir as ações da próxima mobilização de limpeza e preservação ambiental do Rio Machado e seus afluentes, marcada para o dia 24 de outubro (sexta-feira).
O encontro contou com a participação do secretário municipal de Meio Ambiente (Semeia), João Luiz, além de representantes da Unir, Emater, IFRO, Colônia de Pescadores, Polícia Ambiental, Sebrae, Coocamaji, entre outros. No entanto, a mobilização envolve um conjunto ainda maior: cerca de 30 órgãos e entidades do município estarão engajados no trabalho coletivo, mesmo que nem todos tenham participado da reunião preparatória.
De acordo com a coordenação da Semagri, o encontro teve como objetivo definir estratégias e dividir responsabilidades entre os parceiros, que terão papéis fundamentais na execução da ação. O evento, que tradicionalmente ocorre duas vezes ao ano, inclui a coleta de resíduos sólidos e sementes, além do plantio de mudas nativas.
Mais do que recolher o lixo, a mobilização busca conscientizar a população ribeirinha e os frequentadores das margens do rio, incentivando cada cidadão a cuidar do próprio resíduo e contribuir com a preservação ambiental.
Para o prefeito Affonso Cândido (PL), a união de esforços demonstra o compromisso coletivo de Ji-Paraná. “Quando Prefeitura, instituições de ensino, entidades ambientais e sociedade civil se unem em uma mesma causa, o resultado é transformador. Estamos cuidando do nosso Rio Machado e mostrando que desenvolvimento e preservação podem caminhar juntos”, ressaltou.
