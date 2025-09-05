Prefeitura alerta população para economizar água no periodo de estiagem

Publicada em 05/09/2025 às 08h38
𝐋𝐞𝐦𝐛𝐫𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐟𝐢𝐜𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐬𝐞𝐦 𝐚́𝐠𝐮𝐚? 𝐍𝐚̃𝐨 𝐩𝐨𝐝𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐢𝐱𝐚𝐫 𝐢𝐬𝐬𝐨 𝐚𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐜𝐞𝐫 𝐧𝐨𝐯𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞!
Em 2023, nossa cidade viveu o pesadelo da falta d'água. Torneiras secas, comércio prejudicado, famílias desesperadas. Essa realidade não pode se repetir! A mensagem da SEMAME é um alerta baseado na nossa própria experiência: SE VOCÊ NÃO ECONOMIZAR, VAI FALTAR NOVAMENTE!
A crise de 2023 nos ensinou que:
A água não é infinita em Espigão D'Oeste
O desperdício tem consequências reais e imediatas
Quando falta, TODOS sofrem as consequências
A prevenção é nossa única garantia de segurança hídrica
Por que AGORA é o momento de agir:
• Os mananciais ainda estão se recuperando da crise anterior
• O crescimento populacional aumenta a demanda
• As mudanças climáticas intensificam os períodos de seca
• Cada gota economizada hoje evita racionamento amanhã
Espigão D'Oeste aprendeu na dor, agora é hora da ação preventiva!
A SEMAME por meio da Prefeitura de Espigão D'Oeste está investindo na recuperação, mas a solução definitiva está nas mãos de cada cidadão. Não esperemos chegar ao limite novamente!
Ações imediatas que salvam nossa cidade:
• Banhos curtos
• Reparos urgentes em vazamentos
• Captação de água da chuva
• Reuso de água para limpeza
𝐀𝐉𝐔𝐃𝐄 𝐀 𝐒𝐀𝐋𝐕𝐀𝐑 𝐄𝐒𝐏𝐈𝐆𝐀̃𝐎 𝐃'𝐎𝐄𝐒𝐓𝐄 𝐃𝐀 𝐏𝐑𝐎́𝐗𝐈𝐌𝐀 𝐂𝐑𝐈𝐒𝐄! Se você viveu 2023, sabe o que estamos falando. 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐋𝐇𝐄 esta mensagem agora e transforme cada vizinho em um guardião da nossa água. O futuro da nossa cidade está em suas mãos!q
