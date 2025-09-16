Prefeitura abre inscrições para processo seletivo suplementar de diretor e vice-diretor escolar

Publicada em 16/09/2025 às 08h21
A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Educação – Semed, abre, a partir desta terça-feira (16), as inscrições para seleção suplementar de diretor e vice-diretor de escolas públicas municipais de educação infantil e do ensino fundamental, localizadas na região urbana e rural de Jaru.
As inscrições vão até o dia 23 e devem ser feitas por meio do link:
https://forms.gle/
O processo seletivo será dividido em três etapas, que são: análise de currículo e documentação pessoal, prova teórica de múltipla escolha e entrevista comportamental.
CLIQUE AQUI E TENHA ACESSO AO EDITAL COMPLETO
https://transparencia.jaru.ro.
