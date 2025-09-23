Prefeito Léo Moraes se reúne com embaixador do Chipre em encontro diplomático

Publicada em 23/09/2025 às 14h10
Na manhã desta terça-feira (23), o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, recebeu em seu gabinete o embaixador da República do Chipre no Brasil, Vasilios Philippou, para uma troca de experiências e alinhamento estratégico visando ao estreitamento dos laços econômicos, sociais e culturais com essa nação de aproximadamente 1,350 milhão de habitantes.
De acordo com o prefeito, essa conversa bilateral e paradiplomática conecta as prioridades do Poder Executivo Municipal na busca incansável por projetar a capital rondoniense para o mundo por meio de suas potencialidades.
“Nós somos a soma das nossas experiências. Já discutimos sobre a possibilidade de termos uma cidade-irmã no Chipre. O embaixador nos ofereceu essa proposta e nos pareceu muito pertinente. Tudo que é bom e que nos faça crescer enquanto civilização e população será de grande valia para que possamos oferecer melhores serviços à população”, afirmou Léo Moraes.
Para o embaixador Vasilios Philippou, a visita a Porto Velho abre uma janela de oportunidades econômicas, além de fortalecer os compromissos com a pauta ambiental, que serão reforçados com a realização da COP 30 em Belém (PA).
“Acreditamos em janelas e oportunidades para abrir investimentos e parcerias. O Chipre é uma rota marítima do mundo, por isso buscamos um maior envolvimento com a capital de Rondônia. A Amazônia é o centro da natureza, e precisamos superar os desafios das mudanças climáticas, uma vez que somos todos responsáveis por isso”, declarou Vasilios Philippou.
Também participou do encontro o secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer, Paulo Moraes Júnior, que destacou a importância dessa aproximação com nações do outro lado do mundo, capazes de atrair turistas interessados em conhecer a região amazônica.
“Nossa intenção é levar Porto Velho para os quatro cantos do mundo, apresentando a rica história e a bela natureza da nossa cidade, que vem se estruturando cada vez mais para se transformar em um polo turístico na Amazônia brasileira”, relatou Paulo Moraes Júnior.
A agenda do embaixador do Chipre na capital rondoniense segue durante toda a semana.
