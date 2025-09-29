Prefeito Affonso intensifica recuperação de ruas em Ji-Paraná

Publicada em 29/09/2025 às 08h20
Nesta segunda-feira (29), a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), intensificou os serviços de tapa-buraco asfáltico, aproveitando o período de estiagem na região. A iniciativa segue as orientações do prefeito Affonso Cândido (PL) e tem como objetivo melhorar a mobilidade urbana e reforçar a segurança da população.
Com a diminuição das chuvas, as equipes da Semosp estão atuando em diversos bairros da cidade para atender às demandas mais urgentes. Os trechos contemplados nesta etapa foram definidos a partir de levantamentos técnicos e solicitações feitas diariamente pelos moradores. Entre os pontos já concluídos nesta segunda-feira estão: Rua Joaquim Francisco de Oliveira, entre a Rua K-5 e a Avenida Aracaju; Rua K-5, entre as Ruas T-16 e T-17; e Rua K-5, esquina com T-5, no bairro Nova Brasília.
De acordo com o prefeito Affonso Cândido, a ação busca recuperar a malha viária e garantir mais segurança a pedestres, ciclistas, motoristas e motociclistas. “Estamos intensificando o serviço de tapa-buraco em todos os bairros. Priorizamos as ruas com maior fluxo de veículos e ampliamos os atendimentos para entregar uma cidade melhor e mais segura para os ji-paranaenses”, afirmou.
A Prefeitura reforçou que o cronograma de trabalho é elaborado com base em estudos técnicos e nas solicitações enviadas pela população. As demandas podem ser registradas pelo telefone e WhatsApp (69) 3416-4161 ou diretamente na sede da Semosp, localizada na Avenida Dois de Abril, nº 2221, bairro Jardim dos Migrantes.
