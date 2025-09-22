Prazo para construção e reformas no Cemitério Municipal de Rolim de Moura vai até 19 de outubro

Publicada em 22/09/2025 às 14h36
A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP), informa à população que os trabalhos de construção e reformas de jazigos no Cemitério Municipal São José, poderão ser realizados somente até o dia 19 de outubro de 2025.
A partir do dia 20 de outubro, a Secretaria organizará o espaço para a celebração de Finados, permitindo apenas serviços de lavagem e limpeza nos túmulos.
De acordo com a direção do Cemitério Municipal, a expectativa é de que pelo menos 30 mil visitantes passem pelo local no dia 2 de novembro, data em que tradicionalmente milhares de pessoas prestam suas homenagens aos entes queridos.
A medida tem como objetivo garantir a ordem, segurança e organização no local, oferecendo condições adequadas para receber esse grande público.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!