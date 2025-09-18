Porto Velho celebra o Dia Mundial da Limpeza com estudantes em ação por uma cidade mais consciente

Publicada em 18/09/2025 às 11h45
No próximo dia 22 de setembro, Porto Velho será palco de uma grande mobilização em comemoração ao Dia Mundial da Limpeza, com a campanha “Cidade Consciente, Cidade Limpa”. A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), em parceria com escolas, associações de bairro, voluntários e instituições locais.
Com o slogan “Uma cidade limpa começa com o cuidado de cada um de nós”, a ação pretende conscientizar a população sobre a importância da limpeza urbana, do descarte correto de resíduos e da preservação dos espaços públicos.
PROTAGONISTAS
Ao todo, 15 escolas públicas e particulares vão mobilizar cerca de 750 alunos, organizados em 75 equipes de trabalho, que atuarão em diferentes praças, parques, quadras e campos de Porto Velho. Equipados com luvas e sacos coloridos, os estudantes farão a coleta de resíduos, aprendendo na prática a separar materiais orgânicos, recicláveis e rejeitos.
Entre as escolas participantes estão:
-Escola Marcos Freire (Bairro Ronaldo Aragão)
-Escola Municipal Oswaldo Piana (Bairro Nacional)
-Colégio Mineiro (Bairro Flodoaldo Pontes Pinto)
-Escola Carmela Dutra (Bairro Arigolândia)
-Escola Cívico-Militar Getúlio Vargas (Bairro Mocambo)
-Escola Capitão Cláudio (Bairro Cidade do Lobo)
-Escola Flora Calheiros (Bairro Esperança da Comunidade)
-Ifro – Flodoaldo Pontes Pinto
-Escola Municipal Eduardo Lima e Silva (Bairro Nova Floresta)
-Escola Municipal José Otino (Bairro Marechal Rondon)
-Escola Daniel Neri (Bairro Juscelino Kubitschek)
-Escola Major Guapindaia (Bairro Flodoaldo Pontes Pinto)
-Escola Joaquim Vicente Salazar (Bairro Cohab)
-Colégio Sapiens (Bairro Embratel)
-Escola Duque de Caxias (Bairro Arigolândia).
ATIVIDADES EDUCATIVAS
Antes da coleta, os alunos participam de palestras rápidas sobre separação de resíduos
Antes da coleta, os alunos participam de palestras rápidas sobre separação de resíduos e cuidados com o meio ambiente. Durante a ação, o trabalho será supervisionado por técnicos da Seinfra e parceiros, garantindo segurança e organização.
Após a coleta, haverá a exposição simbólica do material recolhido, mostrando o impacto direto do mutirão e reforçando a mensagem de responsabilidade coletiva.
Para valorizar o empenho, a Prefeitura concederá o título simbólico “Escola Consciente – Sentinelas da Limpeza” à instituição que recolher o maior volume de resíduos. Além disso, as praças mais limpas e organizadas após a ação receberão um certificado especial.
PARCERIAS
A ação contará com a participação de diferentes órgãos e instituições parceiras:
Seinfra – apoio logístico e operacional;
Semed – engajamento das escolas;
Sema – educação ambiental;
Associações de moradores e voluntários;
Empresas locais, apoiando a mobilização.
O prefeito Léo Moraes destacou que a campanha é um marco para Porto Velho. “Queremos que cada morador perceba que a cidade é reflexo do cuidado coletivo. Quando os jovens se engajam, estamos formando cidadãos conscientes que vão transformar o presente e o futuro de Porto Velho”.
Já o secretário da Seinfra, Thiago Cantanhede, reforçou o espírito de união. “Essa não é apenas uma ação de limpeza, é uma aula prática de cidadania e respeito ao próximo. Estamos dando o exemplo e mostrando que juntos podemos manter Porto Velho mais limpa, organizada e acolhedora”.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!