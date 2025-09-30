Porto Velho celebra 111 anos com a maior festa de aniversário da história da capital rondoniense
Por Jhon Silva
Publicada em 30/09/2025 às 10h41
A Prefeitura de Porto Velho preparou uma programação histórica para comemorar os 111 anos da capital rondoniense. O aniversário será marcado pelo maior festejo já visto na cidade, com atividades que valorizam a cultura local, incentivam o esporte e garantem entretenimento para toda a população.

O calendário contempla desde shows musicais com artistas locais e nacionais, passando por corrida e bike tour, até eventos literários, exposições e atrações infantis. Tudo com o objetivo de oferecer lazer e celebrar a identidade regional de Porto Velho.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou que a festa vai marcar a memória da cidade. “Estamos preparando o maior aniversário que Porto Velho já viu, com uma programação que valoriza nossa cultura, nossa gente e nossa história. Queremos que cada morador se sinta parte desta celebração e que possamos, juntos, viver dias de alegria e orgulho pela nossa capital.”

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO OFICIAL:

Apresentação promete emocionar a população com a dupla Jeferson e Suelen

1º de outubro

Show Gospel – Jefferson e Suellen
Local: Avenida Farquar
Horário: a partir das 18h
Pré-show: José Roberto, Vitória e Rebeca, Ministério Cristo Servo, Banda EA Sounds e DJ Mário

02 de outubro

Corrida Solidária “Cidade de Porto Velho”
Local: Av. Farquar
Horário: 6h

Paraquedista e Hasteamento da Bandeira de Porto Velho com Orquestra
Local: Complexo Madeira-Mamoré
Horário: 8h

Inauguração da Praça Jonathas Pedrosa
Local: Avenida Sete de Setembro
Horário: 10h

Entrega das Comendas Madeira-Mamoré
Local: Teatro Banzeiros
Horário: 11h
Local: Em frente ao Prédio do Relógio
Horário: 16h

Maria Fumaça nº 18 entrará em atividade após mais de 20 anos parada

Culto Ecumênico e Ato da Locomotiva
Local: Complexo Madeira-Mamoré
Horário: a partir das 14h
Atrações: Cantor Silvio Santos, Sandro Bacelar e Gabriê
Observação: o culto será às 16h15, seguido do ato da locomotiva

Tacacá Musical e Exposição de Carros Antigos
Local: Complexo Madeira-Mamoré
Horário: a partir das 17h
Atrações: DJ Cláudio Casemiro, Carol Moura (voz e violão) e DJ Jefferson Paula

Show Secular – Joelma
Local: Avenida Farquar
Horário: a partir das 18h
Pré-show: Marla Souza, Gata Forrozeira, Lene Ventura e DJ Lacaia

3 de outubro

Cantora Joelma promete agitar a capital rondoniense com seus maiores sucessos

Tacacá Musical e Exposição de Carros Antigos
Local: Complexo Madeira-Mamoré
Horário: a partir das 17h
Atrações: DJ Cláudio Casemiro, Carol Moura (voz e violão) e DJ Jefferson Paula

Beiradão Cultural (12h de shows)
Local: Avenida Farquar
Horário: a partir das 18h até 06h
Atrações: Forró Madeira, Beto Mendes, Banda K7, Criston Lucas, Samba +, Patrícia Morais, Fina Batucada, Elly Lima, Gabriel Parada, Lívia e Thainara, Henry Vidal, Forró Felina, DJ Lacaia e DJ Leyilson

4 de outubro

Walking Tour
Local: Saída do Mercado Cultural
Horário: 8h

Projeto Uma Noite no Museu promove uma verdadeira viagem no tempo

Mundo dos Infláveis
Local: Complexo Madeira-Mamoré
Horário: das 16h às 21h

Roda Literária
Local: EFMM (Casa Branca)
Horário: 17h30
Atração: Cantor Sílvio Santos

Uma Noite no Museu / Planetário e Observatório do Ifro
Local: Museu da EFMM
Horário: a partir das 18h30

Show Infantil 3 Palavrinhas
Local: Avenida Farquar
Horário: 18h
Pré-show: Bozó e Lelê, Furacão Kids e DJ Mário

5 de outubro

Bike Tour terá início às 7h30 e os participantes passarão por locais históricos
Local: Saída do Mercado Cultural
Horário: 7h30

Projeto Rio Limpo
Local: Margens do Rio Madeira
Horário: 8h

Mundo dos Infláveis
Local: Complexo Madeira-Mamoré
Horário: das 16h às 21h

Show Mercado Cultural
Local: Mercado Cultural
Horário: a partir das 16h
Atrações: Banda Lance Novo, Gira Samba, Escola de Samba Asfaltão, Pirarucu do Madeira, Embalo 5, Estação do Forró, Forró dos 3, Tay Reis, Rejane Castro, Fran Diniz e DJ Leyilson

