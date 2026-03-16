Turismo cultural e desenvolvimento regional entram no debate do II Diálogos Municipalistas em Rondônia

Por SEBRAE-RO

Publicada em 16/03/2026 às 16h22

Porto Velho tem encontrado no turismo cultural uma forma de apresentar ao visitante muito mais do que seus pontos tradicionais. A história da formação da cidade, os sabores regionais e as expressões culturais da Amazônia começam a ganhar espaço em experiências que conectam moradores e turistas à identidade local.

Cultura como experiência

Na capital rondoniense, a valorização da cultura local surge como estratégia para fortalecer o turismo e diversificar as experiências oferecidas aos visitantes. Roteiros que incluem patrimônio histórico, culinária regional e manifestações artísticas ajudam a apresentar Porto Velho a partir de uma perspectiva mais próxima da vida amazônica.

Esse movimento acompanha uma tendência observada em todo o país. Dados do Sebrae mostram que o turismo é fortemente impulsionado pelo empreendedorismo. No Brasil, cerca de 1,78 milhão de empresas atuam na cadeia turística e aproximadamente 97% delas são pequenos negócios, responsáveis por grande parte das experiências e serviços oferecidos aos visitantes.

Empreendedorismo cultural

Entre as iniciativas que apostam nesse modelo está a Bera Turismo, agência de turismo receptivo localizada em Porto Velho, especializada em promover a identidade e a cultura beradeira. O nome da empresa faz referência ao termo “Béra”, uma expressão regional que remete às origens ribeirinhas e ao sentimento de pertencimento de quem vive na região.

A proposta da agência é conduzir moradores e turistas por experiências que combinam memória, cultura e gastronomia regional, valorizando elementos do cotidiano e da história da capital. À frente do guiamento cultural está a guia de turismo Márcia Borges, enquanto a estratégia de comunicação e posicionamento da agência conta com a atuação de Isabele Morgado, responsável pela área de marketing.

“A arte de criar um roteiro nos transporta para um olhar diferenciado da história e da nossa carga de identidade amazônida”, afirma Márcia Borges, guia de turismo da Bera Turismo. Segundo ela, nos passeios culturais, elementos como a linguagem regional, a música, a culinária e as histórias populares ajudam a construir a narrativa da experiência turística e permitem apresentar Porto Velho a partir de uma perspectiva mais conectada com a vida amazônica.

Para Isabele Morgado, responsável pelo marketing da Bera Turismo, a proposta é fazer com que o visitante participe ativamente da descoberta da cultura local. “Exploramos saberes e sabores únicos daqui. O viajante não é apenas espectador, mas participante na descoberta da nossa riqueza cultural”, explica.

As experiências também envolvem outros pequenos negócios da cidade. Durante os guiamentos, os participantes entram em contato com produtos regionais, como polpas de frutas, sucos, doces e comidas tradicionais que fazem parte da chamada merenda beradeira, além de espaços dedicados ao artesanato local.

Potencial do setor

Para quem atua no setor, o turismo cultural ainda possui grande potencial de crescimento em Porto Velho. Um dos desafios apontados é ampliar a articulação entre instituições públicas, empresas e profissionais do trade turístico para fortalecer o planejamento e a divulgação das experiências oferecidas na cidade.

Além das iniciativas voltadas ao fortalecimento do setor, o tema também estará presente na agenda de debates promovida pelo Sebrae em Rondônia. Durante o evento II Diálogos Municipalistas, gestores públicos, especialistas e representantes institucionais discutirão estratégias para o desenvolvimento dos municípios, incluindo pautas relacionadas ao turismo regional e ao fortalecimento da economia local.

Segundo Silane Guedes, analista de Políticas Públicas do Sebrae em Rondônia, o evento contará com mais de 17 palestras e oficinas, incluindo atividades voltadas ao turismo, setor que se consolida como um importante motor da economia no estado. “O turismo é fortalecido não apenas com ações realizadas pelos órgãos públicos, mas também pelo empreendedor que investe e prepara seu estabelecimento para receber o viajante”, destacou.

A programação prevê painéis, oficinas e diálogos estratégicos sobre temas como gestão e prestação de contas de convênios, compras governamentais – Contrata Mais Brasil, Uso de IA na gestão pública, comunicação pública e relacionamento com a imprensa para gestores, emendas parlamentares, simplificação por meio da Redesim e soluções de inovação voltadas à gestão municipal.

A expectativa de empreendedores é que a valorização da história, da gastronomia e das manifestações culturais contribua para posicionar Porto Velho como destino de experiências ligadas à identidade amazônica, ampliando oportunidades para pequenos negócios e fortalecendo a economia criativa local.