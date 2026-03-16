“Estamos juntos por Rondônia”: Jean Mendonça destaca presença de Flávio Bolsonaro em lançamento de Marcos Rogério ao governo

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 16/03/2026 às 16h23

O deputado estadual Jean Mendonça (PL) destacou, por meio de publicação em suas redes sociais, o evento realizado no último sábado (14), em Ji-Paraná, que marcou o lançamento da pré-candidatura do senador Marcos Rogério ao Governo de Rondônia.

A agenda partidária reuniu lideranças do Partido Liberal e contou com a presença do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência da República e colega de partido de Jean Mendonça. Também participou do encontro o deputado federal Fernando Máximo (PL).

Na publicação, Jean Mendonça ressaltou a mobilização política promovida pelo partido em Rondônia e registrou o encontro com as lideranças presentes no evento.

“Recebemos o nosso pré-candidato à presidência, senador Flávio Bolsonaro, acompanhado do pré-candidato a governador, senador Marcos Rogério, e do pré-candidato ao Senado, Fernando Máximo. Estamos juntos por Rondônia”, escreveu o parlamentar.

O evento reuniu apoiadores, filiados e lideranças regionais do PL e integrou a agenda de articulação política do partido no estado, voltada à organização das candidaturas e à mobilização para as próximas eleições.