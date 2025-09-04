População aprova instalação de semáforo no cruzamento das avenidas Calama e Lauro Sodré, no Centro de Porto Velho

Publicada em 04/09/2025 às 16h12
Morador do bairro Mariana, na zona Leste de Porto Velho, o balconista e condutor de motocicleta Leandro Miranda gasta cerca de 30 minutos para chegar até a loja de bolos onde trabalha há sete meses, na região central da cidade.
Ele conta que sempre pega o trânsito no horário de pico para chegar a tempo no trabalho, mas teme sofrer algum acidente por causa do grande fluxo de veículos, especialmente nos cruzamentos mais movimentados.
A Prefeitura de Porto Velho, no entanto, aos poucos está mudando essa realidade. Com objetivo de melhorar a mobilidade urbana e proteger vidas, através da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), foi instalado um semáforo no cruzamento das avenidas Lauro Sodré e Calama (Centro), por onde Leandro passa diariamente para ir e retornar do trabalho. E ele aprovou a ideia.
“Pelo menos um acidente por dia eu presenciava nesse cruzamento. Acredito que o semáforo vai contribuir para a redução desses incidentes. Além disso, a partir das 18h, o trânsito vira um caos aqui, com uma longa fila de veículos que se transforma em congestionamento. Acredito que a segurança será aprimorada para todos”, comentou Leandro.
NA CALÇADA
O empresário Hishan Hassen, que há 1 ano abriu uma lanchonete bem na esquina onde o semáforo foi instalado, também espera que o equipamento possa ajudar a disciplinar o trânsito e, principalmente, reduzir a quantidade de acidentes e os congestionamentos.
“Antes da instalação do semáforo, a frequência de acidentes era de aproximadamente três a quatro por dia. Era comum que acidentes ocorressem em dias consecutivos”, afirmou
Hishan Hassen espera que o equipamento possa ajudar a disciplinar o trânsito
Hassem conta que já ocorreram acidentes em que os veículos foram parar na calçada da lanchonete dele e danificaram a estrutura. Para proteger o patrimônio, colaboradores e clientes, o empresário instalou barras de ferro no local, temendo situações ainda mais graves.
“Acredito que a instalação do semáforo contribuirá para a redução de acidentes e do congestionamento, melhorando o fluxo de veículos, especialmente na rua Lauro Sodré, onde os engarrafamentos costumavam se estender por longas distâncias nos horários de pico. Creio que o semáforo otimizará a gestão do tráfego”, completou.
ANÁLISE TÉCNICA
O secretário Iremar Lima (Semtran) explica que os acidentes e congestionamentos acontecem pelo volume de veículos no local e o objetivo da Prefeitura é reduzir ao máximo esses transtornos por toda a cidade, tornando-a mais segura para a população.
“A ação foi determinada pelo prefeito Léo Moraes, após análise técnica de pesquisa e estatística realizada pela Semtran, sobre o fluxo de veículos e formação de fila de veículos na Lauro Sodré nos horários de pico”, afirmou o secretário.
TRABALHO
A equipe da Semtran iniciou a instalação dos postes (metálicos) que sustentam os equipamentos no dia 26 de agosto. O trabalho avançou rapidamente e agora o que falta concluir é a instalação elétrica. A previsão é de que o semáforo comece a funcionar neste sábado (6).
