Polícia Militar cumpre mandado de prisão em Guajará-Mirim

Publicada em 04/09/2025 às 14h33
Na noite de quarta-feira (3), policiais militares do 6º BPM, durante patrulhamento no bairro Tamandaré, deram cumprimento a um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Guajará-Mirim.
A guarnição avistou um homem em deslocamento a pé e, diante da fundada suspeita, realizou a abordagem. Após consulta ao sistema, foi confirmada a ordem judicial em aberto.
Considerando o risco de fuga, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança do conduzido e da equipe. O homem foi informado de seus direitos, detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.
Durante a busca pessoal, foi encontrada uma pequena quantia em dinheiro, entregue à autoridade competente.
Ação técnica, legal e eficiente, reforçando o compromisso da PMRO com a ordem pública e o cumprimento das decisões judiciais.
Fonte: Seção de comunicação do 6º BPM
