Por PM/RO
Publicada em 03/09/2025 às 08h40
Nesta quarta-feira, 03 de setembro de 2025, as forças de segurança de Rondônia deram mais uma resposta contundente ao crime na região do Cone Sul do Estado.
As Polícias Civil e Militar, atuando de forma conjunta, desencadearam a Operação Cidade Segura em Cerejeiras, com o objetivo de combater o recrudescimento de furtos e desmantelar organizações criminosas atuantes na macrorregião do Cone Sul de Rondônia.
A operação, que conta com a mobilização de 34 policiais civis e militares, tem também, a participação da equipe do canil do 4º Batalhão de Polícia Militar (Cacoal). A ação de grande destaque busca reforçar a segurança pública na região, principalmente frente às tentativas de organizações criminosas de criar ambientes de insegurança para a população local.
Um dos principais focos da operação é o combate ao suposto núcleo do crime organizado, especificamente integrantes do grupo conhecido como Comando Vermelho, considerado responsável por diversas ações ilícitas na região.
As autoridades reforçam que esta operação é parte de uma série de ações planejadas para fortalecer o combate ao crime organizado, melhorando, assim, a qualidade de vida dos moradores do Cone Sul de Rondônia. Em breve, serão divulgadas novas informações sobre os resultados alcançados.
A sociedade pode contar com o comprometimento das forças de segurança na luta contra o crime, garantindo uma cidade mais segura para todos os cidadãos.
