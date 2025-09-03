Polícia Civil prende acusado de disparos que deixou duas pessoas feridas

Publicada em 03/09/2025 às 14h00
Na manhã desta terça-feira (02), a Polícia Civil de Rondônia, por meio da 3ª Delegacia de Porto Velho, esclareceu a investigação sobre o tiroteio ocorrido no bairro Roque, que deixou duas pessoas feridas, entre elas uma criança de apenas cinco anos de idade. O caso gerou grande repercussão pela gravidade e pelas circunstâncias em que aconteceu.
De acordo com as apurações, os disparos foram efetuados durante um desentendimento familiar envolvendo J. da S. N. e seu primo P. R. F. B. A briga, motivada por conflitos antigos relacionados à convivência em imóveis da família, evoluiu para agressões físicas e culminou com os tiros disparados por J. da S. N.
Um dos projéteis atingiu P. R., que além de ferido foi preso em razão de mandado judicial em aberto. Outro disparo atingiu acidentalmente o menino L. S. P. O., que se encontrava dentro de sua residência. A criança foi socorrida, recebeu atendimento médico e, posteriormente, teve alta hospitalar.
Após diligências realizadas pela equipe da 3ª Delegacia, o autor dos disparos, J. da S. N., que havia fugido do local logo após o crime, foi localizado e apresentado na unidade policial, onde passou pelos devidos procedimentos legais. Durante o interrogatório, o investigado confessou o crime, alegando ter agido em meio a provocações e ameaças. Ambos os envolvidos possuem antecedentes criminais, fator que exigiu uma apuração minuciosa por parte da Polícia Civil.
Com a elucidação do caso, a Polícia Civil de Rondônia reafirma seu compromisso com a pronta resposta às demandas da sociedade, reforçando sua atuação no combate à violência armada e na proteção das crianças e famílias porto-velhenses.
