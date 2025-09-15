Publicada em 15/09/2025 às 14h32
A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Diretoria Municipal de Turismo, esteve presente no encontro promovido pelo Governo de Rondônia, realizado nos dias 10 e 11 de setembro de 2025, no Hotel Fazenda Minuano, em Presidente Médici. O evento foi organizado pela Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e marcou a entrega do Programa Estadual de Visitação em Terras Indígenas.
O município foi representado pelo diretor de Turismo, Sidnei Antunes, e pelo Cacique Marcelo Cinta Larga, da Aldeia Cinta Larga ASANUÉÉJ, contemplada pela iniciativa. O programa tem como objetivo fortalecer o turismo sustentável, valorizar a cultura dos povos originários e promover novas oportunidades de desenvolvimento para as comunidades indígenas.
A participação de Pimenta Bueno reforça o compromisso da gestão municipal com a valorização cultural, a integração regional e o incentivo a práticas turísticas responsáveis, que respeitam o meio ambiente e as tradições dos povos indígenas de Rondônia.
