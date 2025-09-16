Orientações sobre fissura labiopalatina são levadas pelo governo de RO a profissionais de Ji-Paraná

Publicada em 16/09/2025 às 12h02
O governo de Rondônia promove entre os dias 16 e 18 de setembro, o II Programa de Educação, Conscientização e Orientação sobre a Fissura Labiopalatina – Nufis Itinerante, em Ji-Paraná. O público-alvo inclui profissionais de saúde, acadêmicos e demais interessados na temática, que poderão se inscrever de forma online, por meio dos links, considerando as opções de datas a seguir: dia 16 de setembro e dia 17 de setembro.
O evento, de iniciativa do Núcleo de Fissurados de Rondônia (Nufis), será realizado no auditório do Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO) no município, e tem como meta capacitar cerca de 250 profissionais de saúde das regionais da Zona Central, Zona da Mata, Vale do Guaporé e Zona do Café.
O curso oferecerá certificação de 8 horas e conta com a participação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Nufis, Associação de Fissurados de Rondônia (Asfir), Operação Sorriso, MPRO e de uma instituição de ensino superior de Jaru. A programação inclui palestras e oficinas voltadas a médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, assistentes sociais, agentes comunitários de saúde e acadêmicos. Também estão previstas visitas técnicas a hospitais e maternidades de Ji-Paraná e Jaru, além de debates sobre políticas públicas e garantia de direitos.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que o objetivo da ação é romper barreiras regionais e garantir acesso à saúde para todos. “O governo tem trabalhado para assegurar a efetivação do direito universal de acesso à saúde, levando conhecimento e capacitação, com o propósito de aperfeiçoar o atendimento ao paciente.”
Segundo o coordenador do Nufis, Felipe Azevedo Leão, o núcleo fortalece a rede de cuidados ao garantir tratamento integral e humanizado dentro de Rondônia. “Nosso trabalho diminui a necessidade de viagens longas e assegura que os pacientes tenham acompanhamento especializado desde o nascimento até a vida adulta”, afirmou.
O secretário da Sesau, Jefferson Rocha, explicou que as ações fazem parte da estratégia de expansão e conscientização sobre o tratamento aos pacientes fissurados. “Nosso objetivo é levar conhecimento e capacitar nossos profissionais de saúde, para melhor orientar os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).”
NUFIS
As consultas podem ser agendadas pelo WhatsApp (69) 99341-5950.
O Núcleo de Fissurados de Rondônia fica anexo ao Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro (HBAP), em Porto Velho, e faz o acolhimento, cirurgia e acompanhamento pós-cirúrgico de pessoas que possuem fissuras labiopalatinas.
As consultas podem ser agendadas pelo WhatsApp (69) 99341-5950, uma forma de facilitar o acesso da população aos serviços do governo de Rondônia. Além da opção por WhatsApp, é possível agendar uma consulta presencialmente, sem necessidade de encaminhamento, bastando dirigir-se à unidade, localizada na Avenida Governador Jorge Teixeira, nº 3.766, Bairro Industrial. Os atendimentos ocorrem de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 19h.
Especialidades:
Pediatria;
Nutrição;
Fonoaudiologia;
Fisioterapia;
Psicologia;
Enfermagem;
Cirurgia Plástica;
Otorrinolaringologia;
Clínica Médica;
Odontologia-Geral;
Odontopediatria;
Ortodontia; e
Cirurgia Bucomaxilofacial.
