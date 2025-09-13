ONU denuncia execuções na Coreia do Norte por distribuição de séries estrangeiras

Publicada em 13/09/2025 às 09h43
A Organização das Nações Unidas (ONU) divulgou nesta sexta-feira (12) um relatório que aponta execuções na Coreia do Norte contra pessoas acusadas de distribuir programas de televisão estrangeiros, incluindo populares dramas sul-coreanos (K-dramas). O documento denuncia um recrudescimento das punições e maior vigilância sobre a população. Com informações do Notícias ao Minuto
Segundo o relatório de 14 páginas, obtido pelo jornal The Guardian, o controle estatal sobre conteúdos externos se intensificou desde 2014, com apoio de novas tecnologias. A partir de 2015, a repressão passou a incluir a pena de morte para casos considerados violações das regras impostas pelo regime.
A investigação da ONU foi baseada em entrevistas com mais de 300 testemunhas e vítimas que fugiram do país. James Heenan, chefe do escritório de direitos humanos da ONU para a Coreia do Norte, afirmou que tanto as execuções por crimes comuns quanto por motivos políticos aumentaram após as restrições da pandemia.
Heenan também relatou que crianças têm sido obrigadas a realizar trabalhos forçados em setores como mineração de carvão e construção.
Apesar da gravidade das denúncias, o relatório registrou alguns avanços limitados, como a diminuição da violência por parte de guardas em centros de detenção e a criação de leis que fortalecem garantias de julgamento justo.
Questionado, o governo norte-coreano rejeitou a resolução do Conselho de Direitos Humanos da ONU que autorizou o estudo e se recusou a comentar o conteúdo.
