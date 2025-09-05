Obras de pavimentação no Bairro Jardim Santana, em Porto Velho, melhoram a mobilidade e impulsionam desenvolvimento

Publicada em 05/09/2025 às 11h23
Com o objetivo de melhorar a locomoção e a trafegabilidade dos munícipios, o governo de Rondônia tem avançado nas obras de asfaltamento em Porto Velho. O Bairro Jardim Santana foi um dos beneficiados, recebendo mais de 22 quilômetros de pavimentação asfáltica, distribuídos em 56 trechos de ruas.
O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) foi o responsável pela execução dos trabalhos no Jardim Santana. As obras de nova pavimentação em diversos bairros são reflexos do empenho da gestão estadual em oferecer uma infraestrutura de qualidade à população.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as obras de infraestrutura no estado facilitam a mobilidade das pessoas, valorizam os imóveis da região, trazendo mais desenvolvimento, dignidade e qualidade de vida para população.
VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Comerciante destacou a melhora em suas vendas após a chegada do asfalto
A moradora e comerciante da rua Alexandre Guimarães, no Jardim Santana, Emanueli Oliveira, conhece bem a realidade do bairro antes do asfalto. ”Antes tinha muita poeira, mas graças a Deus melhorou bastante. O ônibus passa na rua sem deslizar, as vendas aumentaram no meu comércio, o acesso à escola também melhorou muito com o asfalto. Agora, a gente tem prazer em morar no bairro”, comemorou.
De acordo com o diretor-geral do DER-RO, Éder André, o asfalto colocado no bairro é eficiente e duradouro. “A pavimentação que foi utilizada é de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) que garante segurança aos munícipes. Ao todo, 56 trechos de ruas foram beneficiados com a pavimentação e, estamos trabalhando para estender essas melhorias para outros bairros da Capital, levando desenvolvimento e trafegabilidade para mais pessoas”, ressaltou.
Com investimentos contínuos em infraestrutura urbana, o governo de Rondônia é responsável por cerca de 39 quilômetros de nova pavimentação asfáltica na Capital.
