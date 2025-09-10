Obras de drenagem avançam na avenida Imigrantes para melhorar escoamento das águas pluviais

Publicada em 10/09/2025 às 16h27
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), segue com os trabalhos de drenagem na avenida Imigrantes, uma das vias mais importantes da capital. A ação tem como objetivo ampliar a capacidade de escoamento das águas pluviais, reduzindo pontos de alagamento e trazendo mais qualidade de vida para os moradores da região.
Nesta etapa, estão sendo utilizadas 20 manilhas de 1,20 metro de diâmetro, além da construção de um Poço de Visita (PV), que será fundamental para a manutenção e monitoramento da rede de drenagem. Esses dispositivos são projetados para suportar grandes volumes de água, garantindo eficiência durante o período chuvoso.
A avenida Imigrantes é considerada um corredor estratégico de tráfego, recebendo diariamente intenso fluxo de veículos de carga e de transporte urbano. Por isso, a obra não apenas contribui para a melhoria da infraestrutura, mas também representa um avanço importante para a mobilidade urbana da cidade.
Instalação das manilhas está sendo realizada de forma planejada
De acordo com técnicos da Seinfra, a intervenção segue dentro do cronograma previsto. A instalação das manilhas está sendo realizada de forma planejada, respeitando todas as normas de segurança e engenharia, a fim de assegurar durabilidade ao sistema implantado.
A drenagem é um dos pilares da gestão municipal, que busca ampliar os investimentos em infraestrutura para combater problemas históricos de alagamentos em diversos pontos da cidade.
Além de beneficiar diretamente a avenida Imigrantes, a obra também terá impacto positivo nas vias próximas, já que o sistema de drenagem interligado permite maior fluidez no escoamento. Assim, áreas adjacentes também sentirão os efeitos da melhoria, especialmente em épocas de chuvas intensas.
Com a execução desse trabalho, a Prefeitura reforça o compromisso de investir em obras que resultam em mais qualidade de vida, segurança e bem-estar para a população de Porto Velho.
