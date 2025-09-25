Publicada em 25/09/2025 às 08h10
RONDÔNIA
1919 – O padre Raymundo Oliveira, pároco de Porto Velho, confirma sua candidatura a prefeito do município na eleição deste ano, pelo Partido Republicano Conservador (foi eleito).
1949 – Onze cidadãos bolivianos serão recebidos em Porto Velho depois de se asilarem em Guajará-Mirim, fugindo do novo governo daquele país.
1955 – O juiz Theodoro Assumpção nomeia os mesários das 16 seções eleitorais de Porto Velho que vão funcionar na eleição presidencial dia 3 de outubro.
1981 – A primeira turma de paraquedistas, com 25 alunos, do curso aplicado pelo Aeroclube de Porto, e, obedecendo à tradição, o grupo tomou seu “banho de lama”.
1982 – o presidente do TJ, desembargador Fouad Zacharias não aceita críticas de seccionais da OAB contra o anteprojeto que implanta os Juizados Especiais de Pequenas Causas.
1983 – Sem combustível para acionar os geradores de energia, a Ceron ampliou o racionamento em Porto Velho, enquanto busca acordo com a Petrobras para manter o fornecimento do diesel.
HOJE É
Dia Nacional do Trânsito. Dia Nacional da Radiodifusão. Dia Mundial dos Rios. Dia Mundial do Sonho. Dia Mundial do Pulmão.
Católicos celebram Santa Aurélia, Santa Neomísia, Santo Alberto de Jerusalém, São Firmino,
BRASIL
1932 – Em plena revolução Constitucionalista, 3 mecânicos sequestram um avião da Panair do Brasil, mas o hidroavião cai em seguida e todos morrem. 1935 – O empresário Assis Chateaubriand inaugura a Super Rádio Tupi (RJ). 1982 – Vôlei: O Brasil ganha da União Soviética e é campeão do Mundialito de Vôlei Masculino.
MUNDO
1906 — Leonardo Torres y Quevedo demonstra o Telekino, considerado o 1º
uso de um controle remoto. 1513 – O espanhol Balboa descobre o Oceano Pacífico. 1977 – Com mais de 4.200 participantes acontece a I Maratona de Chicago.
FOTO DO DIA
O CORONEL SALDANHA
Antes de Aluízio Ferreira se homiziar no Rio Guaporé, e iniciar a caminhada que o levou a prestar um serviço inestimável a favor da região, outro coronel já era uma grande líder, e benfeitor, no que hoje é Rondônia
No livro “O Alferes e o coronel” o escritor Paulo Saldanha, narra a saga do coronel Paulo Cordeiro da Cruz Saldanha.
Em 1911 Paulo Saldanha se instala em Espiridião Marques – que só passa a ser Guajará-Mirim em 1928, à frente da empresa Guaporé Rubber Co., mas logo transformou-se um líder com abrangência até em Porto Velho.
1937: o coronel Saldanha lidera o movimento de moradores do Guaporé-Mamoré que pede ao presidente Getúlio Vargas a criação de um Território Federal de Sto Antônio a Vila Bela, e a capital em Guajará.
Em Porto Velho ele deu apoio a uma série de atividades sociais, mas sua área era mesmo Guajará, onde ajudou a construir a ´primeira igreja, contratou professor, construiu escola e até servia de médico.
Sugiro: https://www.gentedeopiniao.com.br/felipe-azzi/a-saga-saldanha-o-coronel-saldanha-por-felipe-azzi
