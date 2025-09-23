Publicada em 23/09/2025 às 08h00
RONDÔNIA
1917 – O governador Alcantara Bacellar (AM) que assinou a lei passando Porto Velho à condição de cidade, recebe dos moradores um cartão de ouro a ele entregue pelo prefeito Joaquim Tanajura.
1926 – Ao derrotar (2x1) o Ypiranga, o União Sportiva é campeão portovelhense, torneio realizado pela Convenção Desportiva Municipal
1946 – O ciclista Walter Santos vence a I Volta Ciclística de Porto Velho.
1955 – Apelo, com centenas de assinaturas, pede ao governador Ribamar Miranda que não exonere o gerente do Porto Velho Hotel o hoteleiro Henrique Valente.
1979 – O Incra entrega à prefeitura, dia 27, o documento assinado pelo presidente João Figueiredo, que dá a titularidade da zona urbana de Porto Velho à prefeitura.
1987 – O presidente do Sindicato dos Jornalistas (RO) Paulo Queiroz, condena a proposta do senador Bernardo Cabral (AM), de que a próxima Constituição proíba o uso do sigilo da fonte de informação.
1990 – A Assembleia Legislativa promulgou a Lei de Reforma Administrativa, extinguindo 7 secretarias estaduais e 2 institutos criados pelo atual governo do Estado.
HOJE É
Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres, Meninas e Meninos . Dia Internacional da Linguagem de Sinais. Dia de Combate ao Estresse. Dia do Técnico em Edificações. Dia do Soldador. Dia do Técnico Industrial. Dia do Sorvete.
Católicos celebram São Pio de Pietrelcina, São Lino – papa,
BRASIL
1994 – Nasce o 1º bebê de proveta brasileiro. 1923 – O presidente Nilo Peçanha funda a Academia de Belas Artes, atual Centro Universitário Belas Artes de São Paulo.
MUNDO
1338 — Usando a pólvora em canhões pela 1ª vez, a França vence a Inglaterra na Batalha de Arnemuiden. 1846 — Netuno, 8º planeta do Sistema Solar, é descoberto, pelos astrônomos Urbain Le Verrier, John Couch Adam e Johann Gottfried Galle .
FOTO DO DIA
ONDE ESTÃO SEUS VOTOS?
1978: a única vez aque o Território elegeu dois deputados federais, Jerônimo Santana, PMDB, pela 3ª vez consecutiva, e Isaac Newton, PDS. Os dois teriam posições contrárias com relação à lei que criou o Estado.
Desde 1975, com apoio do presidente Ernesto Geisel, o governador Humberto Guedes, iniciou projetos para organizas as vilas então existentes na BR-364 quando foram criados 5 novos municípios.
Em entrevistas cobrava de Brasília tratamento diferenciado a favor de Rondônia: “Com todos os problemas que temos é injusto continuar sendo tratados igual aos outros Territórios”.
Outra frase dele passou a ser usada por um importante político do PMDB na Câmara de Porto Velho. “Rondônia como Território é um animal cujo corpo está aqui e a cabeça em Brasília”.
Em 1979 Guedes é substituído pelo coronel Jorge Teixeira e, conforme ouvi de uma figura de proa de seu governo, ao saber que já estava em Brasília um projeto de estruturação do Estado, mandou buscar a proposta, que passou ser usada.
Pimenta Bueno, um dos municípios criados em 1977
