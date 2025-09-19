Publicada em 19/09/2025 às 08h00
RONDÔNIA
1920 – Índios não identificados fazem nova vítima, um colono que levou sete flechadas, na zona urbana de Guajará-Mirim.
1944 – Composta por 27 membros e regida pelo maestro GT Antônio Pires, o decreto 19, assinado pelo governador Aluízio Ferreira cria a Banda de Música da Guarda Territorial (antecessora da Polícia Militar).
1947 – O governador Frederico Trotta assina o decreto 47, criando o Curso Normal Regional “Carmela Dutra”.
1954 – Fiéis que foram à missa neste domingo foram recebidos com uma nota, do bispo dom João Batista Costa, condenado a violência política.
1984 – Depois de 18 horas de muito tumulto dentro e fora do prédio, a Câmara Municipal cassou o mandato da vereadora Raquel Candido.
1987 – O advogado e jornalista Rochilmer Rocha, indicado pelo governador Jerônimo Santana, assume como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado.
1990 – Em artigo no jornal Alto Madeira, o jornalista Matias Mendes denuncia o “clima de terror” implantado pelo Ibama, com invasões de residências e ameaças, no Vale do Guaporé.
HOJE É
Dia Internacional de Atenção aos Acidentes Ofídicos. Dia Nacional do Teatro. Dia do Ortopedista. Dia Nacional do Educador Social. Dia Nacional do Comprador.
Católicos celebram Nossa Senhora da Salete, São Geraldo Magela, São Januário,
BRASIL
1956 – O Congresso Nacional autoriza o presidente Juscelino Kubitschek a transferir a capital da República para Brasília. 1990 — Através da lei nº 8080 é criado o Sistema Único de Saúde.
MUNDO
1909 - A Guarda Suíça (Vaticano) volta a usar a moda desenhada por Michelangelo. 1928 – Mickey Mouse aparece pela 1ª vez no cinema.
FOTO DO DIA
UM BISPO PEDINDO PELA PAZ
Dom João Batista Costa foi nomeado bispo da prelazia de Porto Velho em 1946, ano em que a nova Constituição brasileira manteve os Territórios criados em 1943, com o direito de eleger um deputado federal.
O primeiro eleito, em 1947, foi o ex-governador Aluízio Ferreira, reeleito em 1950, mas em 1954, buscando o 3º mandato deu-se o primeiro embate entre os grupos “cutuba” ou “catega”, liderado por Aluízio.
O candidato “pele curta” (ou “mundiça”) era o ex-governador Joaquim Rondon, que em 1950 perdera de Aluízio, mas a partir de 1954 a luta política no Território fez com que o respeitado bispo fizesse um apelo pela paz, sem alcançar êxito.
Naquele ano. pela primeira vez os “mundiça” derrotaram os “catega”, porque Rondon foi eleito deputado federal atiçando ainda mais a guerra -política que motivou dom João, muito respeitado, a fazer uma nota pela paz.
Em 1962 Renato Medeiros, “pele curta”, foi eleito, sendo cassado em 1964, gerando acusações de que Aluízio (FOTO) teria usado sua influência junto ao governo para inseriram o nome de Renato na lista dos cassados.
