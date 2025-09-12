Publicada em 12/09/2025 às 08h00
RONDÔNIA
1919 – Greve de Trabalhadores da Madeira-Mamoré: por 8 horas/dia de trabalho e sem desconto em em salários.
1938 – Relatório da Madeira-Mamoré registra benefícios não só aos trabalhadores, incluindo escolas ao longo da ferrovia e a filhos de não ferroviários.
1940 – Portaria do delegado Emídio Marques Feitoza adverte: quem quer fazer festa, até em casa, deve ter autorização da polícia.
1949 – Dirigentes da loja maçônica União e Perseverança entregam ao governo do Território o colégio Samaritano, em Porto Velho.
1967 – O Banco do Comércio e Indústria da América do Sul abre inscrições “para jovens de 19 a 27 anos, de ambos os sexos”, que queiram trabalhar na sua agência em Porto Velho.
1982 – Em reunião com os candidatos do PDS o governador Jorge Teixeira cobra mais interesse pelo Estado.
1986 – O governo de Rondônia não reconhece direito ao discurso da governadora do Acre Iolanda Fleming, de que a região de Extrema seja parte daquele Estado.
HOJE É
Dia Nacional da Recreação. Dia do Urologista. Dia do Operador de Rastreamento. Dia do Profissional Têxtil. Dia Internacional da Cooperação Sul-Sul. Dia do Programador.
Católicos celebram São Guido de Anderlecht,
BRASIL
1631 - Batalha Naval dos Abrolhos (portugueses e espanhóis expulsam holandeses da costa de Pernambuco). 1936 — Inaugurada a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1854 – D. Pedro II cria o Instituto Benjamin Constant (RJ), para atender deficientes visuais.
MUNDO
490 a.C. — Batalha de Maratona. 1990 — Assinado o Tratado que abre caminho para a reunificação alemã.
ACHEGAS – O QUE É?
Na literatura rondoniense há dois livros que, em ambos os títulos, a palavra inicial é estranha para muita gente: ACHEGAS. Os autores são o odontólogo Antônio Cantanhede e o professor Abnael Machado de Lima.
“Achega” é uma palavra de vários significados, como acréscimo, adição ou aditamento, ajuda, auxílio ou subsídio a alguém, ou “Aquilo que se acrescenta ao principal (dicionário Caldas Alete).
O “Achegas para a História de Porto Velho”, de Cantanhede, foi publicado em 1950, obra sobre a história de Porto Velho, com documentos importantes para quem quer entender melhor a cidade.
Já o “Achegas para a História da Educação no Estado de Rondônia”, assinado por Abnael, é uma viagem na Educação escolar com informações como da primeira escola aqui instalada, em 1913.
Mas são livros pouco conhecidos em Rondônia, e já deveriam ter merecido uma segunda edição, como duas outras importantes, “Retalhos para a História de Rondônia”, de Esron Menezes e “Pioneiros – Ocupação Humana e Trajetória Política de Rondônia”, de Francisco Matias.
