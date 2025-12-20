Faccionado é preso com drogas, rádios comunicadores e material de pichação

Publicada em 20/12/2025 às 08h40
Na noite desta sexta-feira (19 de dezembro de 2025), um homem foi detido após uma ação realizada por uma equipe da PATAMO em uma residência no bairro Urupá.
Durante a abordagem, os agentes encontraram drogas, dois sprays de pichação e rádios comunicadores.
Segundo as informações apuradas no local, o suspeito estaria utilizando os equipamentos de comunicação para repassar informações a outros pontos da cidade, incluindo a região do bairro Bosque dos Ipês. Ainda de acordo com o relato, os sprays apreendidos seriam usados para pichação de muros com siglas atribuídas à facção criminosa Comando Vermelho (CV).
No momento da ocorrência, outro homem também foi flagrado no imóvel adquirindo entorpecentes e acabou detido. Diante da situação, ambos receberam voz de prisão e foram encaminhados à UNISP, onde permaneceram à disposição da Justiça.
