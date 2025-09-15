Novo endereço da unidade do Tudo Aqui em Ji-Paraná facilita acesso à população
Por Simoni Marinho
Publicada em 15/09/2025 às 16h00
A população de Ji-Paraná já está se dirigindo ao novo endereço da unidade do Tudo Aqui, localizada na Avenida Maringá, nº 618, próximo à Unidade Básica de Saúde (UBS) L1 Maringá, entre T5 e T6. A  nova unidade foi oficialmente inaugurada  pelo governo de Rondônia, em julho de 2025. A mudança para o endereço foi estrategicamente planejada para oferecer maior conforto, acessibilidade e eficiência à população ji-paranaense. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h, e o telefone para contato é o número (69) 3212-9045.

O prédio conta com estrutura moderna, ambiente climatizado e acesso adaptado para pessoas com mobilidade reduzida, incluindo estacionamento subterrâneo. E, o novo horário de atendimento é um dos diferenciais, permitindo que trabalhadores e estudantes possam acessar os serviços durante todo o dia.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a unidade reúne em um único espaço várias instituições que prestam serviços para população, oferecendo um serviço público eficiente, com mais conforto, agilidade e dignidade ao cidadão rondoniense. 

O Tudo Aqui integra em um único espaço diversos serviços públicos, incluindo:

      Consulta e requerimento de benefícios previdenciários dos servidores estaduais;

      Solicitação de ligação de água e emissão de boletos;

      Negociação de débitos de serviços públicos;

      Emissão de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV);

      Regularização de situação eleitoral;

      Protocolização de reclamações consumeristas;

      Emissão de guias de impostos estaduais;

      Dúvidas e atendimentos sobre programas sociais;

      Emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN);

      Postagem de encomendas;

      Alistamento militar e emissão de certificados de reservista;

      Cadastro em programas de emprego; e

      Saques, depósitos e pagamentos de contas, dentre outros serviços.

A equipe de atendimento foi reforçada para garantir o desenvolvimento dos serviços com mais agilidade e menos transtornos a fim de que todos os cidadãos sejam bem atendidos. A nova unidade continua se destacando como referência em serviços públicos com integração de 15 instituições:

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos (Iperon)

Companhia de Água e Esgotos do Estado de Rondônia (Caerd)

Secretaria Municipal de Educação (Semed)

Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO)

Tribunal Regional Eleitoral (TRE)

Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO)

Programa de Orientação, Proteção e Defesa do Consumidor (Procon)

Secretaria de Estado de Finanças (Sefin)

Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas)

Instituto de Identificação Civil e Criminal (IICC)

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios)

Junta Militar

Sistema Nacional de Emprego (Sine)

Defensoria Pública da União (DPU)

Instituição financeira

