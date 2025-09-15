Novo endereço da unidade do Tudo Aqui em Ji-Paraná facilita acesso à população

Publicada em 15/09/2025 às 16h00
A população de Ji-Paraná já está se dirigindo ao novo endereço da unidade do Tudo Aqui, localizada na Avenida Maringá, nº 618, próximo à Unidade Básica de Saúde (UBS) L1 Maringá, entre T5 e T6. A nova unidade foi oficialmente inaugurada pelo governo de Rondônia, em julho de 2025. A mudança para o endereço foi estrategicamente planejada para oferecer maior conforto, acessibilidade e eficiência à população ji-paranaense. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h, e o telefone para contato é o número (69) 3212-9045.
O prédio conta com estrutura moderna, ambiente climatizado e acesso adaptado para pessoas com mobilidade reduzida, incluindo estacionamento subterrâneo. E, o novo horário de atendimento é um dos diferenciais, permitindo que trabalhadores e estudantes possam acessar os serviços durante todo o dia.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a unidade reúne em um único espaço várias instituições que prestam serviços para população, oferecendo um serviço público eficiente, com mais conforto, agilidade e dignidade ao cidadão rondoniense.
O Tudo Aqui integra em um único espaço diversos serviços públicos, incluindo:
Consulta e requerimento de benefícios previdenciários dos servidores estaduais;
Solicitação de ligação de água e emissão de boletos;
Negociação de débitos de serviços públicos;
Emissão de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV);
Regularização de situação eleitoral;
Protocolização de reclamações consumeristas;
Emissão de guias de impostos estaduais;
Dúvidas e atendimentos sobre programas sociais;
Emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN);
Postagem de encomendas;
Alistamento militar e emissão de certificados de reservista;
Cadastro em programas de emprego; e
Saques, depósitos e pagamentos de contas, dentre outros serviços.
A equipe de atendimento foi reforçada para garantir o desenvolvimento dos serviços com mais agilidade e menos transtornos a fim de que todos os cidadãos sejam bem atendidos. A nova unidade continua se destacando como referência em serviços públicos com integração de 15 instituições:
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos (Iperon)
Companhia de Água e Esgotos do Estado de Rondônia (Caerd)
Secretaria Municipal de Educação (Semed)
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO)
Tribunal Regional Eleitoral (TRE)
Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO)
Programa de Orientação, Proteção e Defesa do Consumidor (Procon)
Secretaria de Estado de Finanças (Sefin)
Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas)
Instituto de Identificação Civil e Criminal (IICC)
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios)
Junta Militar
Sistema Nacional de Emprego (Sine)
Defensoria Pública da União (DPU)
Instituição financeira
Comentários
Seja o primeiro a comentar!