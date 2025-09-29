OFENSIVOS E VIOLENTOS

Na ONU, Coreia do Norte diz que ter armas nucleares é um direito e uma necessidade de defesa

Vice-ministro norte-coreano critica exercícios militares de EUA e Japão e pede reforma da ONU; um dia antes de Pyongyang endurecer o tom em Nova York, chanceler recebeu promessa de maior cooperação da China