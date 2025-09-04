Mulher foragida de Guajará-Mirim é presa pela Força Tática

Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 04/09/2025 às 08h50
Publicada em 04/09/2025 às 08h50
A foragida Bruna P. A. de C., 32, foi presa na noite desta quarta-feira (03), na Rua Joaquim da Rocha, bairro Castanheiras, zona sul de Porto Velho.
Policiais da Força Tática do 9° Batalhão em patrulhamento avistaram a suspeita andando rápido e tentando se esconder ao ver a viatura, quando fizeram a abordagem.
Na pesquisa nominal foi encontrado um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Guajará-Mirim, por tráfico e porte ilegal de arma, com validade até 2044.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!