Mulher é encontrada morta com golpes de faca na Zona Leste

Publicada em 06/09/2025 às 08h50
Na noite desta sexta-feira (05), um crime bárbaro chocou moradores da Zona Leste de Porto Velho. Uma mulher identificada como Liliane de 37 anos, foi assassinada com várias facadas dentro de sua residência, localizada na Rua Guajuvira, bairro Mariana.
De acordo com informações apuradas pela equipe de jornalismo, a Polícia Militar foi acionada após uma denúncia e, ao chegar ao local, encontrou Liliane já sem vida. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no endereço, mas o médico apenas pôde constatar o óbito.
A cena foi isolada e a Perícia Criminal acionada para realizar os trabalhos de praxe, sendo encontrada uma faca do tipo açougueira suja de sangue, a mesma que ele usou para matar a mulher. Após os procedimentos, o corpo da vítima foi removido pelo rabecão e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).
O principal suspeito do crime é o próprio marido da vítima, que após o ataque fugiu e segue foragido. A Polícia Civil já iniciou as investigações e trabalha em conjunto com a Polícia Militar na tentativa de localizar e prender o acusado.
