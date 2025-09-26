MPRO abre portas à Unir para fortalecer projetos de prevenção em escolas e comunidades

Publicada em 26/09/2025 às 12h02
O Ministério Público de Rondônia (MPRO) recebeu, nesta quinta-feira (25/9), professores e acadêmicos do curso de medicina da Universidade Federal de Rondônia (Unir), que apresentaram projetos de extensão voltados à promoção de saúde e primeiros socorros em escolas e comunidades. O encontro teve como objetivo estabelecer parcerias entre as instituições para ampliar o alcance das iniciativas e beneficiar a sociedade rondoniense.
O Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Jésus de Queiroz Santiago, afirmou que o encontro simboliza a abertura da Instituição ao diálogo com a academia. “O MPRO tem a missão de proteger direitos e zelar pela vida. Ao recebermos esses projetos, abrimos nossas portas para somar esforços com a universidade e transformar boas ideias em ações práticas que salvam vidas”, afirmou.
Participaram da reunião ainda a chefe de gabinete do MPRO, promotora de Justiça Flávia Barbosa Shimizu Mazzini, e o coordenador do Grupo de Atuação Especial Cível (Gaeciv), promotor de Justiça Julian Imthon Farago.
Projetos
Entre as iniciativas, o destaque foi o Projeto RCP Salva Vidas do curso de medicina da Unir, que desde 2022 já capacitou mais de 460 estudantes da rede estadual e 200 professores de educação física em técnicas de reanimação cardiopulmonar. O programa é baseado em aulas teóricas, práticas em laboratório de simulação e atividades em escolas, e reduziu de 43,4% para 13,6% os erros em testes aplicados antes e depois do treinamento.
A ação é guiada pela Lei Lucas (Lei nº 13.722/2018), que obriga escolas a oferecer treinamento em primeiros socorros. Segundo os coordenadores do projeto, menos de 12% das instituições públicas de Porto Velho cumprem a norma, o que reforça a relevância do projeto.
Também foi apresentado um programa de triagem oftalmológica precoce em crianças da educação infantil, voltado a identificar casos de ambliopia e encaminhá-los para acompanhamento especializado.
Encaminhamentos
O promotor de Justiça Julian Imthon Farago destacou que o MPRO vai analisar formas de apoiar a ampliação das iniciativas. “Esses projetos têm grande potencial de alcance social. Nosso próximo passo é discutir estratégias interinstitucionais para garantir que o maior número possível de escolas e comunidades sejam beneficiadas”, afirmou.
Expansão
A próxima etapa dos projetos prevê a expansão para comunidades tradicionais e povos indígenas, com foco em capacitação em suporte básico de vida e primeiros atendimentos. A experiência recente de uma comunidade Puruborá, onde uma criança perdeu a vida após engasgar, reforçou a necessidade de levar o treinamento para áreas mais vulneráveis.
De acordo com a professora orientadora Ana Ellen Q. Santiago e o professor coordenador Vinicius Ortigosa Nogueira, o objetivo é integrar estudantes, professores e moradores em ações educativas, ampliando o alcance das iniciativas.
Parcerias
Ao abrir as portas à comunidade acadêmica, o MPRO reforça sua atuação em defesa do direito à saúde e à educação de qualidade. As parcerias buscam fortalecer a prevenção em escolas e comunidades, garantindo mais segurança e proteção às crianças, adolescentes e populações tradicionais de Rondônia.
