AVANÇO

Moscou invade espaço aéreo romeno: "É uma óbvia expansão da guerra"

Segundo o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que cita dados próprios, "o drone avançou cerca de 10 quilômetros no território romeno e operou em espaço aéreo da OTAN durante, mais ou menos, 50 minutos".