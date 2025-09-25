Milei fala em ocupação ilegal das ilhas Malvinas pelo Reino Unido e pede negociação bilateral

Publicada em 25/09/2025 às 15h36
O presidente da Argentina, Javier Milei, acusou nesta quarta-feira (24) o Reino Unido de "ocupar ilegalmente" as Ilhas Malvinas e pediu negociações diretas com o governo britânico pela soberania do território.
"Quero levantar uma questão importante para a Argentina: reiterar a reivindicação legítima e irrenunciável da soberania das ilhas Malvinas, Georgia do Sul e Sandwich do Sul e suas respectivas áreas marítimas, que continuam ilegalmente ocupadas", disse Milei durante discurso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York.
As Malvinas são um território ultramarino britânico na costa da Patagônia que a Argentina reivindica como seu. Em 1982, o país latino-americano chegou a travar uma guerra com o Reino Unido pelo controle das ilhas, batizadas pelos britânicos como Falklands (leia mais abaixo).
Esta foi a primeira vez em que Milei falou de ilegalidade por parte do Reino Unido. Ele pediu ainda que a ONU interfira na disputa.
"Essa é uma situação colonial que continua sem resolução, apesar da existência da ONU para essas questões. Solicitamos ao Reino Unido que retomem negociações bilaterais de acordo com a resolução 2065 desta Assembleia Geral".
Milei já havia mencionado as Ilhas Malvinas em seu discurso na Assembleia Geral da ONU em setembro de 2024, embora de forma mais indireta.
Na ocasião, o presidente argentino reacendeu a disputa pela soberania das ilhas no primeiro semestre daquele ano, quando disse que iria "iniciar uma rota clara para que as Malvinas voltem a ser argentinas".
Outros presidentes argentinos, como Cristina Kirchner e Maurício Macri, já reivindicaram a posse das ilhas, que atualmente são do Reino Unido.
As ilhas Georgia do Sul e Sandwich do Sul também ficam no Oceano Atlântico sul, assim como as Malvinas, e também estão sob controle britânico.
Entenda
Um dos principais motivos pelos quais a Argentina reivindica a posse é a proximidade: as ilhas ficam a cerca de 600 kms de distância da costa da Patagônia e cerca de 13 mil kms do Reino Unido.
Os argentinos argumentam que quem primeiro ocupou as ilhas foram os espanhóis que governavam o Vice-Reino do Rio da Prata –a região que, em 1810, se tornou independente da metrópole da Espanha para virar a Argentina.
Na década de 1820, já independente da Espanha, a Argentina enviou autoridades para tomar posse das ilhas. Em 1829, nomeou um governador para as Malvinas.
Quatro anos mais tarde, em 1833, os ingleses expulsaram as autoridades argentinas das ilhas.
Quase 150 anos depois, em abril de 1982, sob a ditadura, os argentinos lançaram a Operação Rosário, ou seja, a tentativa de recuperar as ilhas com forças militares. Esse foi o começo da Guerra das Malvinas.
