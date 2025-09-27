Michelle Bolsonaro em Ji-Paraná para o encontro Juntas Transformamos o Brasil

Publicada em 27/09/2025 às 10h45
A visita ao município integra a programação do PL em Rondônia com foco na participação feminina e no fortalecimento da base política A primeira-dama Michelle Bolsonaro está em Ji-Paraná e neste sábado (27) participa do encontro Juntas Transformamos o Brasil, promovido pelo Partido Liberal.
O evento acontece às 9h no Espaço Vera Cruz e faz parte da agenda nacional do PL que busca reforçar a presença feminina na política e valorizar princípios defendidos pela direita. A visita integra a programação do partido em Rondônia, que também realiza a caravana Rota 22 em diversos municípios.
A iniciativa apresenta investimentos destinados à infraestrutura, saúde, habitação, pavimentação e mobilidade, além da entrega de máquinas para as prefeituras e outros benefícios. Em paralelo, o PL tem realizado Oficinas de Formação Política voltadas a apoiadores e lideranças locais, discutindo a ampliação da base partidária e o fortalecimento do movimento conservador no estado.
Lideranças regionais destacam que a presença de Michelle deve estimular a participação de mulheres na vida pública e dar maior visibilidade ao trabalho do PL Mulher em Rondônia. A expectativa é de que o encontro reúna militantes, autoridades e apoiadores em um momento de mobilização que conecta a atuação do partido em Brasília com as demandas locais.
Com o encontro em Ji-Paraná, o PL reforça sua estratégia de formação e engajamento, associando a presença de Michelle Bolsonaro a um calendário de entregas e articulações políticas que têm como objetivo consolidar a atuação da legenda no estado.
