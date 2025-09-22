Manutenção em mais de 26 km na RO-135 é executada pelo DER em Alta Floresta do Oeste

Publicada em 22/09/2025 às 14h20
O governo de Rondônia está executando serviços de manutenção e recuperação em 26,1 quilômetros da RO-135, no trecho não pavimentado entre os distritos de Vila Marcão e a entrada de Filadélfia, em Alta Floresta d’Oeste. A ação está sendo realizada pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), por meio da equipe da 5ª Residência Regional de Rolim de Moura.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos em infraestrutura viária facilitam o transporte, fortalecem o agronegócio e oferecem segurança a quem trafega diariamente. “A recuperação da RO-135 é fundamental para o desenvolvimento de Alta Floresta d’Oeste e de toda a Região da Zona da Mata. Estamos trabalhando para assegurar que a população tenha estradas eficientes, seguras, proporcionando mais agilidade e economia para o cidadão”, ressaltou.
De acordo com o residente da 5ª Regional do DER-RO, Nilson Oliveira, os serviços incluem limpeza da vegetação às margens da rodovia, construção de descidas d’água, patrolamento (reconformação da plataforma) e recomposição do revestimento primário (cascalhamento). “Além disso, a rodovia está recebendo rebaixamento de morros, levantamento do eixo da pista, remoção de curvas perigosas e instalação de tubos”, explicou.
O diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, reforçou que a manutenção das estradas é um trabalho permanente do governo de Rondônia. “As equipes das 15 residências regionais atuam constantemente para manter as rodovias em condições adequadas, garantindo segurança aos usuários, escoamento da produção e incentivo ao turismo. A rodovia também é muito utilizada por pescadores de várias regiões do estado, de outros estados e até mesmo de países vizinhos”, destacou.
