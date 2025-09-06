Mandado de prisão é cumprido durante patrulha no bairro Olaria

Publicada em 06/09/2025 às 11h17
Na noite desta sexta-feira (5), por volta das 21horas, uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo e preventivo pelo bairro Olaria, em Porto Velho, quando identificou atitude suspeita de um casal em uma motoneta azul, que trafegava pela avenida Calama em direção à área central da cidade.
A condutora demonstrava nervosismo, simulando conversões em ruas transversais e retornando à via logo em seguida. Diante do comportamento suspeito, os policiais iniciaram acompanhamento, utilizando sinais luminosos da viatura. O veículo parou em segurança já na avenida Farquar, onde foi realizada abordagem ao casal.
Durante a revista, nada de ilícito foi encontrado. Porém, ao realizar consulta nominal, os policiais constataram que o passageiro possuía um mandado de prisão em aberto, expedido pela Justiça em julho deste ano.
Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão, teve os direitos constitucionais informados e foi conduzido ao Departamento de Flagrantes para as providências cabíveis. A PM destacou que o uso de algemas foi necessário para garantir a segurança da equipe e evitar tentativa de fuga, conforme prevê a Súmula Vinculante nº 11 do STF.
