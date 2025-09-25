Macron elogia Lula por discurso na ONU:

Publicada em 25/09/2025 às 10h41
O presidente da França, Emmanuel Macron, elogiou o presidente Lula por seu discurso na Assembleia Geral da ONU. O momento foi registrado em vídeo publicado por ambos os líderes nas redes sociais nesta quarta-feira (24).
"Vi seu discurso nesta manhã, você é um grande guerreiro", afirmou Macron enquanto fazia um gesto flexionando o braço para conotar força. (Veja no vídeo acima)
O encontro informal entre os dois líderes ocorreu na terça-feira nos corredores da sede da ONU, em Nova York, onde ambos fizeram discursos na 80ª Assembleia Geral da organização multilateral na terça-feira. Ao final da interação, Lula deseja boa sorte a Macron, que ainda discursaria.
Um vídeo compartilhado por Lula e Macron nas redes sociais mostra a mesma amistosidade e leveza entre eles que em encontros anteriores.
Em seu discurso, Lula disse que a soberania brasileira "é inegociável", repudiou ataques ao Judiciário e criticou as sanções aplicadas pelos Estados Unidos. O presidente também lembrou da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro para dizer que o Brasil "deu um recado a autocratas".
Já Macron, que discursou durante a tarde, reiterou o reconhecimento do Estado da Palestina pela França e disse que o presidente dos EUA, Donald Trump, deveria terminar a guerra entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza se ele realmente quer o prêmio Nobel.
