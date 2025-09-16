Literatura e Justiça: EJUD-14 lança 1ª edição do Projeto Antologia Poética de 2025

Publicada em 16/09/2025 às 16h09
A Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) lança nesta quarta-feira (17/9), às 10h (horário de Rondônia), a 1ª edição do Projeto Antologia Poética de 2025. O evento será transmitido de forma telepresencial pela plataforma Zoom e é aberto à participação de autoras, autores e demais interessados.
A iniciativa valoriza a produção literária com foco na promoção da justiça social, destacando temas relevantes para a atuação da Justiça do Trabalho. Nesta edição, a Antologia conta com capítulos especiais dedicados aos eixos "Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem" e "Trabalho Seguro" — temas que integram políticas institucionais voltadas à proteção dos direitos fundamentais e à promoção de ambientes laborais mais humanos e inclusivos.
Com o objetivo de incentivar a expressão artística e provocar reflexões por meio da poesia, a Antologia reúne 14 obras assinadas por nove autores e autoras. A publicação conta ainda com a Apresentação da desembargadora Maria Zuíla Lima Dutra e da juíza Vanilza de Souza Malcher, ambas do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (PA/AP), e com o prefácio do ministro Alberto Bastos Balazeiro, do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que também coordena o Programa Trabalho Seguro no âmbito nacional.
A proposta reforça a importância da literatura como ferramenta de sensibilização e educação social, ao integrar o olhar poético ao compromisso institucional com a cidadania, os direitos humanos e o mundo do trabalho.
Lançamento da 1ª edição da Antologia Poética de 2025
Data: 17 de setembro de 2025 (quarta-feira)
Horário: 10h (horário de Rondônia)
Transmissão: Plataforma Zoom
