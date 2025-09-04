Laboratório de simulação realística evidencia alta tecnologia aplicada na saúde pública de Rondônia

Publicada em 04/09/2025 às 16h21
Um ambiente seguro e com alta tecnologia para que os profissionais de saúde possam desenvolver habilidades sem colocar em risco a saúde de pacientes faz parte do funcionamento do laboratório de simulação realística do Instituto Estadual de Educação em Saúde Pública de Rondônia (Iespro). No lugar de pacientes são utilizados bonecos com anatomia do corpo humano, e equipamentos que permitem a reprodução de situações clínicas, simulando os desafios nas unidades de saúde.
O laboratório foi estruturado com recurso próprio do governo de Rondônia e é composto por leitos hospitalares, manequins, simuladores de intubação, gineco-obstetrícia e reanimação cardiorrespiratória, além de bombas de infusão, monitores multiparâmétricos, ventiladores mecânicos, cardiodepressores, equipamentos de multimídia e mobiliário de apoio, garantindo o realismo nas práticas. O laboratório é destinado tanto para servidores do Sistema Único de Saúde (SUS ) dos 52 municípios, quanto para alunos da graduação e pós-graduação lato e stricto sensu incluindo as residências em saúde.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que o laboratório possui uma estrutura adequada para que os profissionais possam treinar e desenvolver as melhores práticas no atendimento à população, o que faz com que o estado avance em qualificação na saúde. “O laboratório de simulação realística ajuda Rondônia a ter uma saúde pública ainda mais eficiente, com mais qualidade e pronta para promover bem-estar e qualidade de vida.”
Segundo a diretora-geral do Iespro, Marcela Milrea, o laboratório permite simulações realísticas de atendimentos em saúde, como procedimentos clínicos, urgência e emergência, neonatal, pediátrico e adulto, monitoramento de sinais vitais, uso de equipamentos hospitalares, entre outros. Desde que o Cetas se transformou em Iespro, em agosto de 2024, 5.025 profissionais já foram capacitados neste ambiente. ‘‘Esse espaço inovador é fundamental para a capacitação e treinamento dos profissionais que lidam com vidas e precisam prestar uma assistência ideal e segura à população rondoniense. Quanto mais profissionais de saúde qualificados, mais vidas são salvas’’, frisou.
