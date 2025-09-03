Jovem de 24 anos é executado a tiros em Alta Floresta

Publicada em 03/09/2025 às 08h50
A vítima foi identificada como Elton Alves Fiuza, de 24 anos, que foi alvejado com diversos disparos de arma de fogo calibre 9mm, atingindo várias partes do corpo.
De acordo com informações, Elton teria sido chamado até o local do crime. Ao chegar em frente a uma residência, conduzindo uma motocicleta Honda CG Titan de cor vermelha, foi surpreendido por dois homens que o aguardavam em outra motocicleta. Assim que a vítima parou, os criminosos se aproximaram e efetuaram diversos disparos. Após a execução, a dupla fugiu.
Elton fazia uso de tornozeleira eletrônica. O motivo do crime ainda é desconhecido.
A Polícia Militar esteve no local, isolou a área e acionou a Polícia Científica, que realizou os trabalhos periciais. Após a conclusão dos procedimentos, o corpo foi liberado para a funerária.
As investigações deverão apontar a motivação e autoria do crime.
