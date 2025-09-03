Jornada Cultural Amazônica das Artes celebra riqueza artística da região com três dias de programação em Porto Velho

Publicada em 03/09/2025 às 15h29
Nos dias 4, 5 e 6 de setembro de 2025, acontecerá a II edição da Jornada Cultural Amazônia das Artes no Parque da Cidade, das 18h às 22h.
A Jornada Integrada Amazônica das Artes teve sua primeira edição em 2022 no formato virtual por conta da pandemia da COVID 19.
Em sua segunda edição da Jornada Cultural Amazônica das Artes acontecerá de forma presencial em de três dias de programação, abrangendo diversas expressões artísticas, música, literatura, teatro, dança e lançamento de livro.
Uma ação significativa para celebrar e valorizar a riqueza cultural da Amazônia através das artes, e de nossos artistas de Rondônia, ampliando o acesso e o entendimento dessa importante parte da identidade brasileira. A programação contará com interprete de libras.
Nesta segunda edição terá:
04 DE SETEMBRO DE 2025 – QUINTA - FEIRA
18h as 20h30 – Instalação fotográfica “D’agua e lama” da fotografa Michele Saraiva (Guajará Mirim)
18h 30min – intervenção literária – Causos do Vô Titao, com Rosivaldo Colares
19H – Apresentação Literária “Tia Vavá e seus bonecos”
19H30 – Apresentação musical “Silvinho Santos”
05 DE SETEMBRO DE 2025 – SEXTA – FEIRA
18h as 20h30 – Instalação fotográfica “D’agua e lama” da fotografa Michele Saraiva (Guajará Mirim)
18h – intervenção literária – Causos do Vô Titao, com Rosivaldo Colares
19H – Apresentação teatral “Festa dos meus sonhos”, com Eules Licaon
19H 30min – Apresentação musical Grego Lopes (Ji Paraná)
20h30 – Apresentação musical “Samuel Béra Band”
06 DE SETEMBRO DE 2025 – SÁBADO
18h as 20h30 – Instalação fotográfica “D’agua e lama” da fotografa Michele Saraiva (Guajará Mirim)
18h – intervenção literária – Causos do Vô Titao, com Rosivaldo Colares
18H – Apresentação de dança com Nara Teixeira
18h30 min – Lançamento do livro “ENERGIA E METAMORFOSE” Poesias Contemporâneas. Com a escritora Andrelina Lúcia de Paiva.
19H – Grupo includança – inclusão através da dança
20h min – Apresentação musical “Patrícia Moraes”
IDEALIZADOR DO PROJETO
ROSIVALDO COLARES - Produtor Cultural com uma experiência consolidada, atua há mais de 12 anos na criação e execução de produções artísticas em Rondônia. Suas contribuições abrangem uma variedade de espetáculos, incluindo música, teatro, circo e audiovisual, além de narrativas literárias e transmissões ao vivo. Mantém uma presença ativa em instituições privadas, buscando otimizar e facilitar os processos de produção cultural. Natural de Ariquemes.
Sua atuação abrange a mediação entre artistas, obras e o desenvolvimento integral de projetos, desde o planejamento até a execução, incluindo acompanhamento e formação em programações culturais nas áreas de cinema, teatro, artes visuais, música e projetos de circulação e interiorização, já circulou os 52 municípios do estado coordenando programações culturais. Foi contemplado no edital da Lei Aldir Blanc em 2021. E edital Paulo Gustavo 2024.
Informações
📧 [email protected]
📞 (69) 99251-7568
