Israel derruba 2º prédio mais alto de Gaza enquanto tropas avançam sobre Cidade de Gaza

Publicada em 05/09/2025 às 10h37
Um bombardeio israelense nesta sexta-feira (5) derrubou um prédio residencial de 14 andares na Cidade de Gaza, maior cidade do território palestino. O edifício Mushtaha, como é conhecido, é o 2º maior da Faixa de Gaza. Ainda não se sabe se se o ataque deixou vítimas.
O Exército israelense confirmou o ataque e disse que o prédio estava sendo usado pelo grupo terrorista Hamas para planejar ataques contra suas tropas. Segundo a pasta, medidas prévias foram tomadas para minimizar o impacto a civis do entorno.
Um vídeo da agência de notícias Reuters flagrou o ataque. Foram utilizados três mísseis de alta precisão no ataque, que atingiram a base do prédio, o que o fez desmoronar (veja acima). O prédio ficava ao lado de um campo de refugiados palestinos que tem centenas de tendas.
Bombardeio israelense derruba prédio na Cidade de Gaza, na Faixa de Gaza, em 5 de setembro de 2025. — Foto: REUTERS/Mahmoud Issa
O bombardeio foi presenciado por centenas de palestinos que estavam nos arredores do prédio, e moradores da Cidade de Gaza disseram que Israel bombardeou vários arranha-céus na cidade nesta sexta-feira. O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, afirmou que 30 palestinos foram mortos por Israel em Gaza, incluindo 20 na Cidade de Gaza.
Os ataques aéreos desta sexta compõem uma nova ofensiva terrestre que Israel empreende contra a Cidade de Gaza, a maior do território palestino e lar de mais de um milhão de pessoas, considerada pelo governo Netanyahu o último bastião do Hamas em Gaza.
O ataque à Cidade de Gaza começou gradativamente em meados de agosto, e o Exército israelense disse na quinta-feira que já controla 40% da cidade e que a ofensiva se intensificará nos próximos dias.
A guerra começou em 7 de outubro de 2023, quando homens armados liderados pelo Hamas atacaram o sul de Israel, matando cerca de 1.200 pessoas, a maioria civis, segundo dados israelenses, e levando 251 reféns para Gaza.
Mais de 64 mil palestinos foram mortos desde então, segundo as autoridades de saúde de Gaza, com grande parte do enclave densamente povoado em ruínas e seus moradores enfrentando uma crise humanitária.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!