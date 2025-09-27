INSS faz mutirão de perícia em 35 cidades; veja locais

Publicada em 27/09/2025 às 10h53
O INSS promove neste fim de semana, dias 27 e 28 de setembro, um mutirão de perícia médica em 35 cidades. O Ministério da Previdência Social calcula que cerca de 5 mil pessoas serão beneficiadas.
A maior parte dos atendimentos será feita por meio de telemedicina (perícia conectada), o que deve ampliar o acesso da população, especialmente em regiões com escassez de peritos.
A iniciativa tem como objetivo reduzir o tempo de espera e evitar que os segurados enfrentem longo deslocamento.
Serão realizadas perícias iniciais para Benefício por Incapacidade Temporária, o antigo auxílio-doença, e também avaliações médicas de requerimentos de Benefício de Prestação Continuada (BPC) à pessoa com deficiência e nas revisões desses benefícios assistenciais.
Os atendimentos serão exclusivamente para segurados que já haviam agendado a perícia e estão na fila de espera.
O maior número de vagas foi ofertado para a Região Sul. Serão 800 atendimentos na cidade de Joinville (SC), 400 vagas em Curitiba e 374, em Cascavel, ambas no Paraná.
>> Veja onde terá mutirão do INSS:
Amazonas
Tabatinga (sábado)
Manacapuru
Itacoatiara
Presidente Figueiredo (domingo)
Iranduba
Bahia
Irecê
Paripiranga
Caetité (sábado)
Barreiras
Santa Rita de Cássia
Eunápolis
Cruz das Almas
Nazaré
Ceará
Ubajara
Pará
Goianésia do Pará
Redenção/Pará
Marabá
São Geraldo do Araguaia
Rondon do Pará
Jacundá
Xinguara
Parauapebas
Conceição do Araguaia (sábado)
Paraná
Campo Mourão
Maringá
Cascavel
Francisco Beltrão
Marechal Candido Rondon
Medianeira
Ponta Grossa
Cianorte
Curitiba
Rio Grande do Sul
Santa Rosa
Frederico Westphalen
Santa Catarina
Joinville
