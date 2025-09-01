Incêndio de grandes proporções atinge área de vegetação no bairro Jardim Tropical em Rolim de Moura
Por ALERTA ROLIM
Publicada em 01/09/2025 às 08h57
Um incêndio de grandes proporções atingiu no último fial de semana, uma área de vegetação, no município de Rolim de Moura/RO.

Equipes do Corpo de Bombeiros e caminhões-pipa da Prefeitura Municipal estão mobilizados no combate às chamas.

O incêndio teve início em uma área que compreende ao Loteamento Assis Barroso, no bairro Jardim Tropical. Em razão de ventos no momento fizeram com que as chamas se alastrasse para outras áreas, dificultando o controle.

